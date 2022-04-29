В Москве выявили 570 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 570 против 629 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 760 213 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 17 против 18 днем ранее, до 43 225.