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НОВОСТИ

В Москве выявили 570 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 570 против 629 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 760 213 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 17 против 18 днем ранее, до 43 225.

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