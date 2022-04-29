Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 71 рубля

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снизился на 2,18% — до 70,52 руб., свидетельствуют данные биржевой площадки на 11:55 мск. В последний раз курс доллара был ниже 71 руб. в ноябре 2021 года.

К 11:43 курс доллара снижался до 70,99 руб. (-1,5%), курс евро — до 74,87 руб. (-0,67%).

На открытии торгов доллар рос на 0,03%, до 72,1 руб., курс евро не изменился и составлял 75,37 руб.