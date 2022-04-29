Отделение ПУ ФСБ в приграничном районе Брянской области обстреляно со стороны Украины

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отделение погрануправления ФСБ России по Брянской области подверглось минометному обстрелу в поселке Белая Березка в приграничном районе региона. Пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в поселке городского типа Белая Березка Трубчевского района», — сообщил губернатор.

Он отметил, что в результате обстрела пострадавших нет.