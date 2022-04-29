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Глава МИД Швеции сообщила, что ее страна пока не приняла решение о вступлении в НАТО

13:32 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция пока не приняла решения относительно вступления в НАТО. Об этом в пятницу заявила в Хельсинки глава шведского МИД Анн Линде.

«В Швеции решение о присоединении к НАТО еще не принято. Обсуждение этого вопроса в парламенте пока продолжается и процесс присоединения к блоку у нас отличается от финского», — цитирует министра финский телеканал MTV. Так она прокомментировала вопрос о том, планирует ли Стокгольм подать заявку в НАТО одновременно с Хельсинки.

Линде отметила, что предварительная работа по вопросу перспектив вступления в альянс завершится в Швеции до 13 мая. То есть до даты «возможной подачи» Стокгольмом официальной заявки страны на присоединение к НАТО. Глава МИД также сказала, что «решение Финляндии присоединиться к блоку сильно повлияло на шведскую» точку зрения по этому вопросу.

В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Основные члены альянса поддержали такую перспективу. В Финляндии большинство членов парламента уже высказались в пользу присоединения страны к блоку. Кроме того, порядка 65% жителей страны также позитивно оценивают эту перспективу, свидетельствуют обнародованные 28 апреля результаты опроса, проведенного по заказу газеты «Хельсингин саномат». В Швеции на данный момент продолжаются политические дискуссии на этот счет, Стокгольм видит и пытается оценить риски и проблемные аспекты вступления.

Как отмечает американская сторона, вопрос о принятии Финляндии и Швеции в НАТО может быть рассмотрен на очередном саммите альянса в Испании 29–30 июня.

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