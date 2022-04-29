СберПервый обеспечил значительный прирост клиентской базы
13:18 29.04.2022
По данным на конец апреля канал СберПервый, оказывающий финансовые услуги состоятельным клиентам банка, показывает рост клиентской базы на 17% (более 15000 человек). Прогресс более чем очевиден в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда увеличение составило 6% от клиентской базы (более 5000 человек).
Достигнутые результаты объясняются предпринятыми каналом комплексными мерами по улучшению взаимодействия с пользователями. Общий CSI (уровень удовлетворенности клиентов) СберПервого в первом квартале 2022 года составил 98%. При этом в приложении СберБанк Онлайн зафиксирован рекордный показатель уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в размере 100%, несмотря на рекордную нагрузку на сеть.
«Безусловно, сегодняшняя экономическая ситуация влияет на выбор состоятельных клиентов в пользу Сбера как надежного и многопрофильного партнера. При этом их доверие и ожидания оказываются оправданными, о чем свидетельствует рост удовлетворенности предоставляемыми сервисами, – отметила директор дивизиона «Премиальные решения для состоятельных клиентов» Сбербанка Мария Поденко. – Внешние вызовы не могут «заморозить» стремление постоянно улучшать качество клиентского пути в СберПервом, что также объективно повышает востребованность нашей финансовой управленческой экспертизы».
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