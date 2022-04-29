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Зарубежные лидеры не приглашены на День Победы в Москву в этом году — Песков

14:00 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — сказал представитель Кремля.

По его словам, участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в этих мероприятиях также пока не предполагается. «Насколько я знаю, нет, не планирует», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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