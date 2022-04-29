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НОВОСТИ

Китай будет помогать карибским странам без политических условий — глава МИД КНР

14:12 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены без выдвижения каких-либо политических требований оказывать экономическую поддержку государствам Карибского бассейна, с которыми КНР поддерживает дипломатические отношения. Об этом заявил в пятницу глава МИД Китая Ван И.

«Мы продолжим предоставлять карибским странам экономическую помощь и технологическую поддержку абсолютно без политических условий», — подчеркнул он в ходе межминистерской встречи, состоявшейся в формате видеоконференции.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин заинтересован в реализации масштабных проектов на территории государств региона, что позволит повысить благополучие местных жителей. «Мир вступил в эпоху волнений и перемен, глобальное социально-экономическое развитие и всеобщая безопасность столкнулись с серьезными и сложными вызовами, — добавил Ван И. — Нам нужно высвободить потенциал сотрудничества, сформировать партнерские отношения на еще более высоком уровне».

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