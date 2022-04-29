ЦБ РФ прогнозирует сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году
14:32 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России в базовом прогнозе ожидает сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году, в 2023 году — в пределах от 3-0%, а в 2024 году — 2,5-3,5%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров.
«Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8,0-10,0%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV квартале 2023 года будет на 4,0-5,5% выше уровня за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем изменение ВВП в целом за 2023 год будет в пределах -3,0-0,0% из-за эффекта базы I квартала 2022 года. В 2024 году ВВП вырастет на 2,5-3,5%», — указывается в пресс-релизе.
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