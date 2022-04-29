Нидерланды не смогли запретить заход в порт Роттердама судну с российской нефтью — ТВ
15:00 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет министров Нидерландов не может запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру.
Ранее с соответствующими вопросами к министру обратились Партия труда и независимый депутат Питер Омтзихт.
По словам Хукстры, судно ходит не под российским флагом, а под флагом Маршалловых островов и поэтому не подпадает под санкции ЕС в отношении РФ. Соответственно юридические основания для того, чтобы запретить его заход в нидерландский порт, отсутствуют.
Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов, однако, по данным министерства, не в связи с запретом со стороны шведских властей, а в связи с позицией работников дока, которые отказались разгружать любые суда со связями с РФ.
По данным телерадиовещательной корпорации, в настоящее время правительство изучает, кто является покупателем данной нефти. Кабинет министров хочет переговорить с этой компанией в свете того, что власти хотят по максимуму ограничить импорт нефти, угля и газа из России.
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