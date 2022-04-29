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НОВОСТИ

Российским производителям может нехватить оболочек для сосисок и колбасы - СМИ

15:32 29.04.2022 Источник: РБК

Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета ЕС на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, рассказали РБК участники рынка. Запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов Евросоюз вводит с 10 июля 2022 года.

Именно Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию. В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта этой продукции в натуральном выражении

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