В Польше в апреле инфляция в годовом выражении достигла рекордного уровня в 12,3%
16:00 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордный уровень инфляции зафиксирован в апреле в Польше. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Главного статистического управления республики.
«Согласно этой информации, в апреле 2022 года цены товаров и потребительских услуг, по быстрым оценкам, выросли по сравнению с апрелем 2021 года на 12,3%, а по отношению к марту 2022 года — на 2%», — информировало ведомство. Таких высоких показателей в стране не было с 1998 года. В апреле прошлого года инфляция составляла 4,3%.
Больше всего — на 28% — подорожало топливо, на 27% — электроэнергия и газ. Цены на продукты выросли на 13%, при чем только за текущий месяц на 4%.
Согласно прогнозам Польского экономического института, инфляция в республике продолжит расти и достигнет пика на уровне около 13% в августе. По данным аналитиков, в долгосрочной перспективе инфляцию сможет снизить слабеющая конъюнктура в зоне евро.
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