Норвегия закрыла единственный КПП «Стурскуг» на границе с РФ — ТВ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия закрыла в пятницу единственный на границе с РФ КПП «Стурскуг». Об этом сообщает норвежская телекомпания Эн-эр-ко со ссылкой на главу МИД скандинавской страны Анникен Хюитфельдт.

По словам министра, это «предсказуемая норвежская политика» в свете «общей реакции ЕС» на события на Украине.