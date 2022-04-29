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ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году — Набиуллина

16:32 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки до конца 2022 года, размер снижения будет зависеть от обстановки, заявила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

«На сегодняшний день мы видим пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года. <…> Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, от развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — сказала она.

По словам Набиуллиной, текущий прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на этот год составляет 12,5-14%, на следующий год — 9-11%, на 2024 год — 6-8%.

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