Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину — Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в настоящее время рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц на Украину. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в силовых структурах ФРГ.

По его словам, Берлин ведет переговоры с правительством Нидерландов по данному вопросу.