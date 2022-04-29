Привязка курса рубля к золоту не обсуждается — Набиуллина

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается привязки курса рубля к золоту, то это не обсуждается никак», — сказала она.

Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете», что в России прорабатывается создание финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям.