Минюст РФ впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ исключил из реестра иностранных средств массовой информации эксперта Комитета гражданских инициатив, члена движения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Любарева Аркадия и главу НКО «Голос-Поволжье» Кузьмину Людмилу, сообщается в пятницу на сайте министерства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна», — говорится в сообщении.

Таким образом эти люди стал первыми исключенными из реестра Минюста.