Трюдо: Для Оттавы по-прежнему важно наличие дипломатов в Москве

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады намерены искать дипломатические пути деэскалации ситуации на Украине. Об этом в пятницу заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения Монреаля. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

«Мы будем продолжать искать дипломатические решения по деэскалации [ситуации на Украине]», — сказал он. Также Трюдо сообщил, что для Оттавы по-прежнему важно наличие дипломатов в Москве, в том числе для обеспечения безопасности канадских граждан.