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НОВОСТИ

В Риге суд принял решение разблокировать пять российских развлекательных ТВ-каналов

19:10 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир нескольких российских развлекательных телеканалов. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии.

«Принято решение вернуть в информационное пространство Латвии пяти заблокированных каналов. Это решение будет обжаловано», — говорится в тексте.

В постановлении суда указано, что решение регулятора от 7 марта текущего года в отношении 18 российских телеканалов, в число которых входят THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, в отношении последних должно быть приостановлено.

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