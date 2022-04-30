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НОВОСТИ

В России не обнаружено случаев заболевания гепатитом неизвестного происхождения - Роспотребнадзор

20:00 29.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения на территории РФ не выявлены, принимаются все меры для предупреждения риска завоза инфекции в страну. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, что минимизирует риски его завоза», — говорится в сообщении.

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