Глава МИД РФ не сомневается, что народы России и Украины будут жить в мире

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что народы России и Украины будут жить в мире и добрососедских отношениях.

«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях», — сказал он в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отвечая на вопрос о том, смогут ли россияне и украинцы нормально сосуществовать после окончания вооруженного конфликта.