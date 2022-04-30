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НОВОСТИ

Глава МИД РФ не сомневается, что народы России и Украины будут жить в мире

21:50 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что народы России и Украины будут жить в мире и добрососедских отношениях.

«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях», — сказал он в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отвечая на вопрос о том, смогут ли россияне и украинцы нормально сосуществовать после окончания вооруженного конфликта.

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