Лавров: Наши западные „друзья“ украли у нас более 300 млрд долл за газ

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны фактически украли более 300 млрд долларов у РФ, забрав деньги, предназначенные для оплаты российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета „Газпрома“ и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные „друзья“ украли у нас более чем 300 млрд долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — отметил министр.