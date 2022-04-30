Короткое замыкание стало причиной пожара в военном НИИ Твери — источник
14:00 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Короткое замыкание электронагревательного прибора стало причиной пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери, в котором погибли более 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
«Предварительные обстоятельства и причина пожара установлены. К возгоранию привело короткое замыкание электронагревательного прибора в кабинете на втором этаже, когда в нем никого не было», — сказал собеседник агентства. Причиной значительного распространения пожара и, как следствие, сильного задымления стал поздний вызов пожарных. «Данная версия также находит свое подтверждение», — уточнил источник.
По его словам, в здании в момент начала пожара было 175 человек, 54 из них были спасены из горящих помещений, 98 вышли на улицу сами. В ходе разбора завалов на месте ЧП были найдены тела 22 погибших, поиски еще одного продолжаются.
Пожар в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ на площади 2,5 тыс. кв. метров произошел 21 апреля. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), дело расследуют военные следователи.
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