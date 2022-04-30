17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил ТАСС в субботу начальник поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» Сергей Скрынник.

«Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребенок трех лет», — сказал Скрынник.