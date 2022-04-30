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НОВОСТИ

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек, включая 6 детей до 14 лет

18:00 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа мирных жителей вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает корр. ТАСС с места событий.

Всего вышло 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.

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