Германия не станет и в будущем платить за российский газ в рублях — министр финансов
19:00 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер утверждает, что Германия и впредь не станет платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва. Об этом он написал в субботу в «Твиттере».
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждал глава Минфина ФРГ. «Мы предпринимаем все, что как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — добавил Линднер.
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