Германия не станет и в будущем платить за российский газ в рублях — министр финансов

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер утверждает, что Германия и впредь не станет платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва. Об этом он написал в субботу в «Твиттере».

«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждал глава Минфина ФРГ. «Мы предпринимаем все, что как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — добавил Линднер.