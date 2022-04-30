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НОВОСТИ

Асад амнистировал сирийских граждан, занимавшихся террористической деятельностью

19:30 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад издал в субботу указ о всеобщей амнистии для граждан, занимавшихся террористической деятельностью. Как сообщило информационное агентство САНА, указ освобождает от уголовного наказания за террористические преступления, которые не привели к гибели людей. При этом за пострадавшими лицами сохраняется право на возбуждение судебного иска.

25 января президент Асад издал указ о всеобщей амнистии для граждан, уклонявшихся от воинской повинности на протяжении последних лет. Этот указ освобождает дезертиров от уголовного наказания, предусмотренного законом о службе в рядах вооруженных сил арабской республики.

Как отмечает газета «Аль-Ватан», новый указ о всеобщей амнистии является «важным шагом на пути к национальному примирению и облегчит процесс возвращения беженцев на родину».

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