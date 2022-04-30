Бердянск готов к переходу на рубль — и. о. мэра города
20:00 30.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэрия города Бердянска (Запорожская область Украины) провела подготовку к переходу на выдачу пенсий и зарплат в российских рублях. Об этом сообщил в субботу российским и зарубежным журналистам исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко.
«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — сказал Сауленко.
Он подчеркнул, что пенсии будут выплачиваться из бюджета города, который формируется из созданного упрощенного налогового кодекса. «Работаем сейчас с предпринимателями, мы всем им предлагаем получить лицензию, работать, выплачивать налог в бюджет города, из которого будут выплачиваться в том числе и пенсии. То, что касается дотаций, будем обращаться к России за помощью, чтобы она помогла нам с финансированием, потому что бюджет города на данный момент все выплаты не может обеспечить», — рассказал Сауленко.
Он сообщил, что большинство магазинов, рынков уже возобновило работу. «И даже кафе, развлекательные моменты присутствуют. Это свидетельствует о том, что город возвращается к мирной жизни, и, я думаю, у нас все будет хорошо», — добавил исполняющий обязанности мэра Бердянска.
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