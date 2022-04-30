Ребенок, которого удерживал вооруженный мужчина в Чите, освобожден

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники экстренных служб в Чите спасли трехлетнего ребенка, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный мужчина. Об этом сообщил корр. ТАСС с места происшествия.

Сотрудники вынесли ребенка из дома и поместили в реанимобиль.