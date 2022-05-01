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НОВОСТИ

Из-за ситуации на Украине более 40% японский компаний повысят цены

10:10 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 43,2% японских компаний уже повысили или намерены повысить цены в течение текущего финансового года (начался в апреле 2022 года — прим. ТАСС) на фоне продолжающейся пандемии и ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье исследовательским центром Teikoku Databank («Тейкоку дейтабанк»).

При этом около 23% компаний сказали, что уже повышали цены в период с октября по март. Еще 16,4% фирм заявили, что не могут перейти на более высокий уровень цен, чтобы сохранить клиентов. Только 7,4% компаний не планируют повышать цены в течение года. Всего в опросе приняли участие более 1,8 тыс. японских компаний.

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