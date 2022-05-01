Из-за ситуации на Украине более 40% японский компаний повысят цены
10:10 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом около 23% компаний сказали, что уже повышали цены в период с октября по март. Еще 16,4% фирм заявили, что не могут перейти на более высокий уровень цен, чтобы сохранить клиентов. Только 7,4% компаний не планируют повышать цены в течение года. Всего в опросе приняли участие более 1,8 тыс. японских компаний.
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