Володин и Матвиенко считают, что Западу нет дела до украинцев
15:40 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Предела возмущения этому, наверное, нет. За лживыми призывами к дипломатии они накачивают каждый день Украину все новыми и новыми количеством, видами вооружений. Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, все понятно, кто и чего хочет», — сказала Матвиенко. По ее словам, «им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей». «Вот чем больше украинцев погибнет — тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией», — резюмировала спикер.
Со своей стороны председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что западные страны «так будут вести себя и дальше». «Для них важно ослабить нашу страну. А что касается украинцев — они их просто за людей не считают. Расходный материал», — указал политик. «Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать все, чтобы до последнего украинца военные действия велись. Украина несамостоятельна, президент [страны Владимир Зеленский] — игрушка в руках Вашингтона», — заключил Володин.
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