Володин и Матвиенко считают, что Западу нет дела до украинцев

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада, призывая к дипломатии, продолжают поставлять вооружения Украине для борьбы с Россией, до самих украинцев им нет дела. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.



«Предела возмущения этому, наверное, нет. За лживыми призывами к дипломатии они накачивают каждый день Украину все новыми и новыми количеством, видами вооружений. Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, все понятно, кто и чего хочет», — сказала Матвиенко. По ее словам, «им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей». «Вот чем больше украинцев погибнет — тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией», — резюмировала спикер.



Со своей стороны председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что западные страны «так будут вести себя и дальше». «Для них важно ослабить нашу страну. А что касается украинцев — они их просто за людей не считают. Расходный материал», — указал политик. «Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать все, чтобы до последнего украинца военные действия велись. Украина несамостоятельна, президент [страны Владимир Зеленский] — игрушка в руках Вашингтона», — заключил Володин.



