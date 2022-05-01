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Во время поездки в Европу премьер Индии объяснит свое видение ситуации на Украине

16:30 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди представит свое видение ситуации на Украине в ходе турне по ряду стран Евросоюза. Об этом сообщил в воскресенье журналистам первый заместитель главы индийского МИД Винай Мохан Куатра.

«Премьер Моди обменяется мнениями насчет Украины во время визитов в Германию, Францию и Данию», — сказал он на брифинге. При этом дипломат отметил, что основной целью предстоящей поездки главы правительства в Европу является укрепление многостороннего партнерства со странами, которые он посетит.

Куатра напомнил, что «Индия уже не раз обозначала свою позицию по Украине». «Мы всегда подчеркивали, что необходимо прекращение огня на Украине, а путь к урегулированию лежит через диалог и дипломатию», — заявил он.

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