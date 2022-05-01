В Киеве прошла встреча Зеленского со спикером Палаты представителей США

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла с визитом в Киев.



«Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины», — написал Зеленский в воскресенье в своем телеграм-канале.



Он также опубликовал видео, на котором политики приветствуют друг друга и делают совместное фото. Зеленский поблагодарил Пелоси за «сигнал поддержки».



