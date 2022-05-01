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НОВОСТИ

Парижская полиция начала задерживать радикалов в центре столицы

17:45 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские начали задержание радикалов в центре Парижа, где проходит первомайская демонстрация. Об этом сообщает корр. ТАСС с места события.

Активные столкновения происходят в районе площади Леона Блюма в центре французской столицы. Это примерно на половине заявленного маршрута движения первомайской демонстрации.

Радикалы бросают камни и бутылки в полицейских, громят витрины магазинов, а также пытаются строить баррикады. Силы правопорядка отвечают гранатами со слезоточивым газом и уже приступили к задержанию нарушителей порядка. Вместе с тем официальных данных о числе задержанных пока не поступало.

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