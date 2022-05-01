0
0
0
НОВОСТИ

В Индии открыли памятник русскому художнику Святослава Рериха и его супруге

17:55 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скульптуры русского художника Святослава Рериха (1904-1993) и его супруги, знаменитой индийской киноактрисы Девики Рани (1908-1994), открыты в воскресенье в доме-музее Рерихов, расположенном в долине Кулу в предгорьях Гималаев. Как сообщила корр. ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов (ММТР), сотрудница Международного центра Рерихов Лариса Сургина, первоначально открытие памятников планировалось на 2021 год, однако помешала пандемия коронавируса.

«Наконец мы смогли открыть памятники. Их автор — известный скульптор Алексей Леонов. Это первые скульптуры в полный рост Святослава Рериха и Девики Рани в Индии», — рассказала собеседница агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:45 01.05.2022
Парижская полиция начала задерживать радикалов в центре столицы
0
97
16:40 01.05.2022
В Киеве прошла встреча Зеленского со спикером Палаты представителей США
0
239
16:30 01.05.2022
Во время поездки в Европу премьер Индии объяснит свое видение ситуации на Украине
0
285
15:40 01.05.2022
Володин и Матвиенко считают, что Западу нет дела до украинцев
0
324
15:30 01.05.2022
В Армении проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна
0
347
14:30 01.05.2022
В Курской области произошло частичное обрушение ж/д моста - губернатор
0
429
14:20 01.05.2022
Российским банкам теперь запрещено предоставлять информацию иностранным спецслужбам
0
408
13:40 01.05.2022
Заявление Баку об обстреле на границе опровергли в Минобороны Армении
0
364
13:30 01.05.2022
По утверждению главы МИД ФРГ посольство РФ в Берлине занимается дезинформацией
0
450
12:40 01.05.2022
Во Франции ожидается более 250 первомайских манифестаций - СМИ
0
425

Возврат к списку