В Индии открыли памятник русскому художнику Святослава Рериха и его супруге
17:55 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наконец мы смогли открыть памятники. Их автор — известный скульптор Алексей Леонов. Это первые скульптуры в полный рост Святослава Рериха и Девики Рани в Индии», — рассказала собеседница агентства.
НОВОСТИ
- 17:45 01.05.2022
- Парижская полиция начала задерживать радикалов в центре столицы
- 16:40 01.05.2022
- В Киеве прошла встреча Зеленского со спикером Палаты представителей США
- 16:30 01.05.2022
- Во время поездки в Европу премьер Индии объяснит свое видение ситуации на Украине
- 15:40 01.05.2022
- Володин и Матвиенко считают, что Западу нет дела до украинцев
- 15:30 01.05.2022
- В Армении проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна
- 14:30 01.05.2022
- В Курской области произошло частичное обрушение ж/д моста - губернатор
- 14:20 01.05.2022
- Российским банкам теперь запрещено предоставлять информацию иностранным спецслужбам
- 13:40 01.05.2022
- Заявление Баку об обстреле на границе опровергли в Минобороны Армении
- 13:30 01.05.2022
- По утверждению главы МИД ФРГ посольство РФ в Берлине занимается дезинформацией
- 12:40 01.05.2022
- Во Франции ожидается более 250 первомайских манифестаций - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать