В Индии открыли памятник русскому художнику Святослава Рериха и его супруге

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скульптуры русского художника Святослава Рериха (1904-1993) и его супруги, знаменитой индийской киноактрисы Девики Рани (1908-1994), открыты в воскресенье в доме-музее Рерихов, расположенном в долине Кулу в предгорьях Гималаев. Как сообщила корр. ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов (ММТР), сотрудница Международного центра Рерихов Лариса Сургина, первоначально открытие памятников планировалось на 2021 год, однако помешала пандемия коронавируса.



«Наконец мы смогли открыть памятники. Их автор — известный скульптор Алексей Леонов. Это первые скульптуры в полный рост Святослава Рериха и Девики Рани в Индии», — рассказала собеседница агентства.



