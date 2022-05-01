По запросу Байдена о помощи Киеву ведется работа в Конгресса США - Пелоси
18:30 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пелоси, которая представляет Демократическую партию и занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост, ранее в этот же день встретилась вместе с группой американских законодателей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как она сообщила, делегация заверила украинскую сторону в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».
Как отмечается в заявлении Пелоси, конгрессмены работают над тем, чтобы «запрос президента Байдена о значительном финансировании был преобразован в пакет законодательных инициатив». По словам спикера, ее поездка в Киев должна была продемонстрировать, что США «твердо поддерживают Украину».
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