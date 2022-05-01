Турецкие СМИ назвали российские маневренные истребители лучшими
18:40 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Главное, что нужно знать о российских истребителях, это то, что они являются лучшими маневренными самолетами. О каких бы моделях мы ни говорили, это отличительная черта российской военной авиационной промышленности, — отмечает издание. — Российские истребители в 2,25 раза быстрее скорости звука, а коэффициент маневренности составляет 9,6 из 10. Их американский конкурент летает со скоростью 2,00 Маха и имеет коэффициент 7,9 из 10. Таким образом, МиГ-29/35 являются безоговорочными победителями».
В статье утверждают, что причина этого заключается в истории двух стран. В то время как на США никто не нападал, России часто приходилось отбивать нападения. «Поскольку русские много лет воевали на своей территории, у них развились способности к воздушному бою», — пишет «Стар».
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