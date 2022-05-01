В Парижа радикалы разгромили десятки витрин банков и страховых компаний
18:50 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, пострадали витрины компании Western Union («Вестерн Юнион»), банка CIC (Си-ай-си»), McDonald's (Макдональдс»), нескольких магазинов и других организаций. Участники беспорядков выносят мебель из разбитых офисов на улицу и поджигают. «Это символизм, — поделился с корр. ТАСС один из манифестантов. — Да, это не нанесет большого ущерба компаниям, но это знак того, что мы боремся с капитализмом и хотим новую, более справедливую систему». Хулиганы также мешают пожарным тушить огонь.
НОВОСТИ
- 19:50 01.05.2022
- Чтобы отказаться от российской нефти ФРГ нужно несколько месяцев - канцлер
- 19:40 01.05.2022
- В портах Украины стоит почти 4,5 тонн зерна - ООН
- 18:40 01.05.2022
- Турецкие СМИ назвали российские маневренные истребители лучшими
- 18:30 01.05.2022
- По запросу Байдена о помощи Киеву ведется работа в Конгресса США - Пелоси
- 17:55 01.05.2022
- В Индии открыли памятник русскому художнику Святослава Рериха и его супруге
- 17:45 01.05.2022
- Парижская полиция начала задерживать радикалов в центре столицы
- 16:40 01.05.2022
- В Киеве прошла встреча Зеленского со спикером Палаты представителей США
- 16:30 01.05.2022
- Во время поездки в Европу премьер Индии объяснит свое видение ситуации на Украине
- 15:40 01.05.2022
- Володин и Матвиенко считают, что Западу нет дела до украинцев
- 15:30 01.05.2022
- В Армении проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать