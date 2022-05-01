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В Парижа радикалы разгромили десятки витрин банков и страховых компаний

18:50 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хулиганы разгромили несколько десятков витрин банков и страховых компаний в центре Парижа, где проходит первомайская демонстрация, передает корр. ТАСС с места событий.

В частности, пострадали витрины компании Western Union («Вестерн Юнион»), банка CIC (Си-ай-си»), McDonald's (Макдональдс»), нескольких магазинов и других организаций. Участники беспорядков выносят мебель из разбитых офисов на улицу и поджигают. «Это символизм, — поделился с корр. ТАСС один из манифестантов. — Да, это не нанесет большого ущерба компаниям, но это знак того, что мы боремся с капитализмом и хотим новую, более справедливую систему». Хулиганы также мешают пожарным тушить огонь.

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