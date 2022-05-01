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В портах Украины стоит почти 4,5 тонн зерна - ООН

19:40 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 4,5 млн тонн зерна, находящегося сейчас в портах Украины, не могут быть вывезены из страны. Об этом заявил директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик в опубликованном в воскресенье интервью агентству ДПА.

«Сейчас почти 4,5 млн тонн зерна находятся в украинских портах и на судах и не могут использоваться», — утверждал он. По словам Фрика, проблема заключается в том, что выходы из гаваней и морские пути заблокированы. «Продукты питания с Украины срочно необходимы в мире», — сказал он.

«Голод не может быть оружием ни в военном, ни в экономическом плане», — добавил Фрик, призвав как обеспечить продуктами жителей Украины, так и возобновить поставки продовольствия из этой страны в другие государства, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

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