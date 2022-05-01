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Чтобы отказаться от российской нефти ФРГ нужно несколько месяцев - канцлер

19:50 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ готова присоединиться к эмбарго на импорт нефти из РФ, однако стране понадобится несколько месяцев, чтобы подготовиться к этому шагу. Об этом заявил помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис, слова которого приводит в воскресенье на своем сайте британская газета «Файнэншл таймс».

«Мы просим [европейских партнеров] о согласованном периоде сокращения импорта, — заявил Кукис. — Мы хотим прекратить покупать российскую нефть, однако нам понадобится какое-то время, чтобы гарантировать возможность поставок в страну нефти из других источников. <…> [Для этого] необходимо углубить порт в Ростоке и провести работы на трубопроводе, связывающем его с Шведтом. Это вопрос нескольких месяцев».

Кукис добавил, в настоящий момент власти ФРГ ведут «с несколькими нефтяными компаниями, Европейской комиссией и польским правительством» трудные переговоры о поставках нефти в город Шведт (федеральная земля Бранденбург) на северо-востоке Германии, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» PCK, возможность национализации которого рассматривает немецкое правительство. По словам собеседника издания, существующие «проблемы будут решены самое позднее к концу года».

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