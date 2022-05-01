При нехватке газа в ФРГ предложили проводить торги на право его использования

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер предложил в случае нехватки газа провести торги на право использовать голубое топливо в промышленности. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг».



«В процессе отказа от угольной энергетики мы используем модель аукциона, чтобы посредством создания экономических импульсов добиться самого эффективного отключения электростанций», — сказал Мюллер. «Такие импульсы я могу представить и для промышленной сферы. Рынок лучше, чем государство, знает, где эффективнее всего экономить энергию», — добавил он.





