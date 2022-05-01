При нехватке газа в ФРГ предложили проводить торги на право его использования
20:40 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В процессе отказа от угольной энергетики мы используем модель аукциона, чтобы посредством создания экономических импульсов добиться самого эффективного отключения электростанций», — сказал Мюллер. «Такие импульсы я могу представить и для промышленной сферы. Рынок лучше, чем государство, знает, где эффективнее всего экономить энергию», — добавил он.
НОВОСТИ
- 20:50 01.05.2022
- Более 40% итальянцев против отправки оружия на Украины
- 19:50 01.05.2022
- Чтобы отказаться от российской нефти ФРГ нужно несколько месяцев - канцлер
- 19:40 01.05.2022
- В портах Украины стоит почти 4,5 тонн зерна - ООН
- 18:50 01.05.2022
- В Парижа радикалы разгромили десятки витрин банков и страховых компаний
- 18:40 01.05.2022
- Турецкие СМИ назвали российские маневренные истребители лучшими
- 18:30 01.05.2022
- По запросу Байдена о помощи Киеву ведется работа в Конгресса США - Пелоси
- 17:55 01.05.2022
- В Индии открыли памятник русскому художнику Святослава Рериха и его супруге
- 17:45 01.05.2022
- Парижская полиция начала задерживать радикалов в центре столицы
- 16:40 01.05.2022
- В Киеве прошла встреча Зеленского со спикером Палаты представителей США
- 16:30 01.05.2022
- Во время поездки в Европу премьер Индии объяснит свое видение ситуации на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать