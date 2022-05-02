В 2022 году могут появиться браузеры с автопроверкой видео на наличие фейков

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Функции автопроверки видеозаписей на наличие элементов, сгенерированных с помощью так называемых deepfake-технологий, могут появиться в тестовом режиме в проигрывателях социальных сетей и браузерах уже в 2022 году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.



Эксперт отметил, что развитие сервисов интеллектуального анализа видео не прекращается — разработчики постоянно повышают эффективность работы алгоритмов, увеличивают объемы данных для обучения систем и ищут новые области применения технологий. При этом широкое распространение deepfake-видео предполагает совершенствование методов их распознавания. На рынке уже существуют такие программы, следующим этапом развития должно стать появление расширений браузеров и функций в видеопроигрывателях соцсетей, позволяющих анализировать подлинность записей.



«Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты», — сказал он.



Кувиков также отметил, что определить на глаз следы обработки видео практически невозможно.



