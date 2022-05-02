Из-за огромных потерь на фоне событий на Украине лондонские страховщики готовятся к суду

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страховой рынок Lloyd's of London («Ллойд оф лондон») готовится в судебном порядке оспорить требования ряда собственников самолетов, взятых в лизинг российскими компаниями, о возмещении им убытков в связи с потерей транспортных средств вследствие событий на Украине. Об этом в понедельник сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на источники.



По данным британской прессы, международные лизингодатели добиваются возвращения из России около 500 самолетов общей стоимостью почти 10 млрд долларов. Издание отмечает, что переговоры между страховщиками и лизингодателями идут непросто и могут продолжаться еще несколько лет. Ранее исполнительный директор Lloyd's of London Джон Нил допустил, что рынок может понести крупнейшие убытки за всю свою историю, которая ведет отсчет с 1688 года.



