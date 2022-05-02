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От резкого эмбарго на газ из РФ ФРГ может пострадать - министр

17:00 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не может прямо сейчас ввести эмбарго на российский газ, потому что в этом случае навредит себе сильнее, чем РФ. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала «Вельт» министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Хочу объяснить зрителям, почему мы не можем сейчас же ввести эмбарго на газ, — сказал он. — Мы должны позаботиться о том, чтобы сохранить экономическую силу. Мы не должны сами без необходимости ограничивать для себя эту позицию силы». По словам министра, если ФРГ сама откажется от импорта газа, «то нанесет сильный удар по себе, возможно, даже более сильный, чем» по России.

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