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США, Австрия и Норвегия направили на Украину 495 млн евро

17:10 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила грант в размере 495 млн евро от Австрии, Норвегии и США, сообщил в понедельник министр финансов Сергей Марченко.

«Бюджет Украины получил очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка в рамках второй кредитной политики развития в программе восстановления экономики Украины. А именно грант в размере 495 млн евро. Это средства из США, Норвегии и Австрии», — написал министр в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам главы Минфина, в ближайшее время «готовится очередная грантовая поддержка от США в размере 500 млн долларов».

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