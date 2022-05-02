США, Австрия и Норвегия направили на Украину 495 млн евро

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила грант в размере 495 млн евро от Австрии, Норвегии и США, сообщил в понедельник министр финансов Сергей Марченко.



«Бюджет Украины получил очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка в рамках второй кредитной политики развития в программе восстановления экономики Украины. А именно грант в размере 495 млн евро. Это средства из США, Норвегии и Австрии», — написал министр в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).



По словам главы Минфина, в ближайшее время «готовится очередная грантовая поддержка от США в размере 500 млн долларов».



