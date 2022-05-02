США, Австрия и Норвегия направили на Украину 495 млн евро
17:10 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Бюджет Украины получил очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка в рамках второй кредитной политики развития в программе восстановления экономики Украины. А именно грант в размере 495 млн евро. Это средства из США, Норвегии и Австрии», — написал министр в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
По словам главы Минфина, в ближайшее время «готовится очередная грантовая поддержка от США в размере 500 млн долларов».
НОВОСТИ
- 18:10 02.05.2022
- Против военного столкновения США и РФ выступает более 70% американцев - опрос
- 17:00 02.05.2022
- От резкого эмбарго на газ из РФ ФРГ может пострадать - министр
- 16:50 02.05.2022
- Из-за огромных потерь на фоне событий на Украине лондонские страховщики готовятся к суду
- 15:40 02.05.2022
- Несмотря на санкции доход РФ от продажи нефти вырастить на 45% в 2022 году - отчет
- 15:30 02.05.2022
- Все ограничения на въезд в Сербию из-за COVID-19 снимаются
- 14:30 02.05.2022
- С 24 февраля Украину покинули боле 5,5 млн беженцев - ООН
- 14:20 02.05.2022
- Решение по членству в НАТО Финляндия примет 12 мая
- 14:10 02.05.2022
- Греция получила от МО Турции обвинение в провокациях и нарушении духа добрососедства
- 13:30 02.05.2022
- Франция хочет оплачивать газ из РФ только в евро или долларах
- 13:20 02.05.2022
- В черном списке украинского сайта «Миротворец» оказался премьер Венгрии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать