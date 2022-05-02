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Премьер Индии считает, что победителей на Украине не будет, пострадают все стороны

18:20 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победителей на Украине не будет, потери несут обе стороны, поэтому Индия выступает за диалог и мирное решение кризиса. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди по итогам индийско-германских межправительственных консультаций.

«Мы считаем, что ни одна из сторон не может выйти победителем из этой войны. Все несут потери. Поэтому мы выступаем за мир», — сказал он. Моди напомнил, что Индия «с самого начала кризиса на Украине призвала к прекращению огня и указывала, что диалог будет единственным способом решения конфликта».

По словам главы индийского правительства, «из-за потрясений, которые повлекла война на Украине, цены на нефть стремительно растут, наблюдается нехватка продовольствия и удобрений в мире». «Это стало нагрузкой для каждой семьи в мире. Тем не менее, самый сильный эффект почувствуют развивающиеся и бедные страны», — отметил Моди. Он подчеркнул, что Индия «очень обеспокоена гуманитарными последствиями» кризиса на Украине и со своей стороны направляет помощь в эту страну.

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