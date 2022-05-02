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НОВОСТИ

В среду в Киеве снова откроется посольство Швеции

19:20 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Швеции в Киеве откроется в среду, сообщила в понедельник министр иностранных дел Анн Линде в «Твиттере».

«Швеция будет продолжать поддерживать Украину, и мы рады, что посольство возвращается туда, где оно должно быть», — написала она.

Посольство Швеции в Киеве, как и дипмиссии ряда других стран, переехало в соседнюю Польшу в конце февраля. Дания стала первой скандинавской страной, которая в понедельник вернула свое посольство в украинскую столицу.

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