В среду в Киеве снова откроется посольство Швеции

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Швеции в Киеве откроется в среду, сообщила в понедельник министр иностранных дел Анн Линде в «Твиттере».



«Швеция будет продолжать поддерживать Украину, и мы рады, что посольство возвращается туда, где оно должно быть», — написала она.



Посольство Швеции в Киеве, как и дипмиссии ряда других стран, переехало в соседнюю Польшу в конце февраля. Дания стала первой скандинавской страной, которая в понедельник вернула свое посольство в украинскую столицу.



