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Украина получила от Франции помощь на общую сумму 100 млн евро

19:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции с начала спецоперации ВС РФ на Украине направили Киеву военную помощь на общую сумму 100 млн евро и планируют новые поставки. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в понедельник.

«Поставки летальных и нелетальных военных грузов на 100 млн евро (средства защиты, оптико-электронное оборудование, вооружение и боеприпасы, системы вооружения, отвечающие потребностям Украины). Франция продолжит предоставлять Украине дополнительные военные возможности в ответ на потребности, выраженные украинскими властями, и в координации с нашими европейскими партнерами и союзниками для обеспечения взаимодополняемости наших действий», — гласит коммюнике.

В заявлении не указывается, какие именно виды вооружений поставлялись на Украину, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о планах направить Украине 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Caesar («Цезарь»). Он также рассказал о поставке Украине противотанковых ракетных комплексов. При этом Макрон подчеркнул, что Франция не должна пересечь «красную линию, которая состоит в том, чтобы не оказаться стороной конфликта».

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