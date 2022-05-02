Украина получила от Франции помощь на общую сумму 100 млн евро

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции с начала спецоперации ВС РФ на Украине направили Киеву военную помощь на общую сумму 100 млн евро и планируют новые поставки. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в понедельник.



«Поставки летальных и нелетальных военных грузов на 100 млн евро (средства защиты, оптико-электронное оборудование, вооружение и боеприпасы, системы вооружения, отвечающие потребностям Украины). Франция продолжит предоставлять Украине дополнительные военные возможности в ответ на потребности, выраженные украинскими властями, и в координации с нашими европейскими партнерами и союзниками для обеспечения взаимодополняемости наших действий», — гласит коммюнике.



В заявлении не указывается, какие именно виды вооружений поставлялись на Украину, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о планах направить Украине 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Caesar («Цезарь»). Он также рассказал о поставке Украине противотанковых ракетных комплексов. При этом Макрон подчеркнул, что Франция не должна пересечь «красную линию, которая состоит в том, чтобы не оказаться стороной конфликта».



