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Итальянские компании получили разрешение платить за газ в рублях

20:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани выразил мнение, что следует временно разрешить европейским энергетическим компаниям платить за российский газ в рублях. Такое мнение он выразил в понедельник в интервью европейскому изданию газеты «Политико».

«Думаю, было бы хорошо, по крайней мере на несколько месяцев, разрешить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы понимаем правовую базу и последствия», — отметил он. Чинголани добавил, что надеется на «быстрый и четкий» ответ Еврокомиссии. ЕК проводит детальную оценку и ранее предварительно заключила, что новый механизм оплаты нарушил бы примененные рестрикции.

«Считаю, что нефтяные и газовые компании не могут рисковать платить, а затем быть обвиненными в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать, не платя в рублях, — сказал министр. — Это долгосрочные контракты, издержки будут чрезвычайно высокими».

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