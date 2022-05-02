Пентагон считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «усложнит военное планирование» РФ
20:40 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы в полной мере поддерживаем суверенный выбор Финляндии и Швеции. Если их правительства и население решат подать заявку на членство в НАТО, мы полностью поддерживаем это и будем работать с ними над [их] вступлением в альянс», — сказала Уолландер на конференции в Атлантическом совете.
«Швеция и Финляндия принесут в альянс огромную силу как в военном, так и в политическом плане. <…> В военном плане <…> их вступление усложнило бы российское военное планирование, <…> а также осложнило бы [реализацию] российских амбиций по милитаризации <…> Арктики. Таким образом, появятся реальные возможности усилить надежное сдерживание в нескольких аспектах европейской безопасности», — полагает помощник главы Пентагона.
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