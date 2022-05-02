0
0
0
НОВОСТИ

Пентагон считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «усложнит военное планирование» РФ

20:40 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в полной мере поддержат заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая поступит. Как утверждала в понедельник помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, присоединение этих двух стран укрепит альянс, а также «усложнит российское военное планирование».

«Мы в полной мере поддерживаем суверенный выбор Финляндии и Швеции. Если их правительства и население решат подать заявку на членство в НАТО, мы полностью поддерживаем это и будем работать с ними над [их] вступлением в альянс», — сказала Уолландер на конференции в Атлантическом совете.

«Швеция и Финляндия принесут в альянс огромную силу как в военном, так и в политическом плане. <…> В военном плане <…> их вступление усложнило бы российское военное планирование, <…> а также осложнило бы [реализацию] российских амбиций по милитаризации <…> Арктики. Таким образом, появятся реальные возможности усилить надежное сдерживание в нескольких аспектах европейской безопасности», — полагает помощник главы Пентагона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 02.05.2022
Итальянские компании получили разрешение платить за газ в рублях
0
114
19:30 02.05.2022
Украина получила от Франции помощь на общую сумму 100 млн евро
0
208
19:20 02.05.2022
В среду в Киеве снова откроется посольство Швеции
0
202
18:20 02.05.2022
Премьер Индии считает, что победителей на Украине не будет, пострадают все стороны
0
302
18:10 02.05.2022
Против военного столкновения США и РФ выступает более 70% американцев - опрос
0
314
17:10 02.05.2022
США, Австрия и Норвегия направили на Украину 495 млн евро
0
402
17:00 02.05.2022
От резкого эмбарго на газ из РФ ФРГ может пострадать - министр
0
395
16:50 02.05.2022
Из-за огромных потерь на фоне событий на Украине лондонские страховщики готовятся к суду
0
468
15:40 02.05.2022
Несмотря на санкции доход РФ от продажи нефти вырастить на 45% в 2022 году - отчет
0
490
15:30 02.05.2022
Все ограничения на въезд в Сербию из-за COVID-19 снимаются
0
406

Возврат к списку