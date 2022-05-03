В Еревание идут протесты с требованием отставки премьера Пашиняна
09:00 03.05.2022 Источник: Интерфакс
Перекрыты основные проспекты и улицы в центре армянской столицы, время от времени полиции удается их разблокировать, задерживая демонстрантов. Однако новые группы активистов вновь блокируют улицы.
Среди демонстрантов - сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян. Оппозиция проводит акции и митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.
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